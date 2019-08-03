Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 197 kilometre mesafede gerçekleşti.
A+A-
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 197 kilometre mesafede gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.51'de Akdeniz'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 197 kilometre mesafede gerçekleşen depremin yaklaşık 68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler