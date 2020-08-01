Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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