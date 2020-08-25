Akdeniz ve Zümrütköy'de yangın

Akdeniz’de ve Zümrütköy’de dün yangın çıktı. Akdeniz’de çeşitli türlerde ağaçlar yanarken Zümrütköy’deki ev yangınında bilgisayar ve ev zarar gördü.

Polis bültenine göre, Akdeniz köyü yolunda dün henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu; 3 elektrik direği, çeşitli şahıslara ait 268 narenciye ağacı, 4 zeytin ağacı, 3 selvi ağacı, 2 incir ağacı kısmen, 9 narenciye ağacı, 8 dönüm arazi içerisinde bulunan anız, bir kelepçeli su borusu ve 20 dönüm kuru ot tamamen yandı.

ELEKTRİK PRİZİ YANGINA YOL AÇTI

Zümrütköy’de de dün Havva Avukat’a ait evde muhtemelen elektrik prizine takılı tablet bilgisayarın ısınarak kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangında, tablet bilgisayar ve şarj cihazı, bir şilte ile evin tavanı tamamen, televizyon ise kısmen yandı.

Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.