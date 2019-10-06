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Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu 8 Ekim'de başlıyor

Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu 8 Ekim'de başlıyor

Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun altıncısı 8-18 Ekim tarihleri arasında Lapta Belediyesi ev sahipliği ve  Alashia Terracotta Sanat Topluluğu organizasyonluğunda Akdeniz (Ayia-İrini) köyünde yer alacak.

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Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun altıncısı 8-18 Ekim tarihleri arasında Lapta Belediyesi ev sahipliği ve  Alashia Terracotta Sanat Topluluğu organizasyonluğunda Akdeniz (Ayia-İrini) köyünde yer alacak.

Lapta Belediyesi ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu’ndan yapılan ortak açıklamaya göre, 
Küratörlüğü Ayhatun Ateşin’in, proje sorumluluğunu Cevdet Alparslan’ın yapacağı Sempozyum, Akdeniz Açık Hava Müzesinde 11:00-18.00 arasında yapılacak.

Sempozyum sürecinde katılımcı sanatçıların seramik çalışmalarından oluşan sergi de düzenlenecek.

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