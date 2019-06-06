Akdeniz köyünde ova yangını
Akdeniz köyünün Alobo Deresi mevkiinde tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangında 5 çam, 15 akasya ağacı ile dere yatağı içerisindeki sazlıklar yanarak zarar gördü.
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Akdeniz köyünde bugün çıkan yangında bitki örtüsü zarar gördü. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, saat 14:50 sıralarında, Akdeniz köyünün Alobo Deresi mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 5 çam, 15 akasya ağacı ile dere yatağı içerisindeki sazlıklar yanarak zarara uğradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Fotoğraf: Nazım Sadrazam
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Etiketler : YANGIN, AKDENİZ KÖYÜ, ÇAM
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