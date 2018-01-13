Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden United Medya’ya ziyaret

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğül ve Halkla İlişkiler Müdür Muavini Mürüde Beyitler, YENİDÜZEN ve Sim TV’yi ziyaret ederek kitap takdiminde bulundu.

Ziyarette, Akdeniz Karpaz Üniversitesi çalışmalarıyla ilgili bilgi aktaran Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğül, “Tarihte Kıbrıs” adlı kitabı YENİDÜZEN gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya takdim etti.

İki ciltten oluşan “Tarihte Kıbrıs” adlı eser, toplamda 110 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen Sempozyum’da 1571-1960 Kıbrıs Tarihi ile ilgili sunulan 117 tebliğin, Akdeniz Karpaz Üniversitesi tarafından kitap haline getirilmesiyle oluştu.

Türkiye Cumhuriyeti Akademisi ve Journal of History Studies işbirliğiyle, Türk Tarih Kurumu’nun da katkılarıyla 11-13 Nisan 2016 tarihleri arasında Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu gerçekleştirilmişti.