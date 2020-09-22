"Akdeniz: Birlikte sevebiliriz – Barışabiliriz"
Kıbrıslı gazeteci-sanatçı-yazarlar tarafından İngilizce - Türkçe ve Yunanca olmak üzere üç ayrı dilde yayınlanan bildiride, “Çevreyi, doğayı, insanı odağına alacak bir gelecek” çağrısı yapıldı.
Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılar 86 imzalı ortak bir bildiri yayınlayarak, Akdeniz’deki gerilime karşı ‘Akdeniz: Birlikte sevebiliriz – Barışabiliriz’ mesajı verdi.
İngilizce - Türkçe ve Yunanca olmak üzere üç ayrı dilde yayınlanan bildiride, “Çevreyi, doğayı, insanı odağına alacak bir gelecek” çağrısı yapıldı.
“Egemenlik yarışlarının, faydacı hesapların, mülkiyetçi hırsların ötesinde bir hayat var” denen bildiride, gerilimden, suçlama oyunlarından, etnik kimlikler üzerinden yürütülen savaş çığırtkanlığından dolayı şimdi barışa çok daha fazla sahip çıkma zamanı olduğu anımsatıldı.
Ortak bildiride “Garantörlere Kıbrıs’ın sahibi olmadıklarını hatırlatmanın zamanıdır şimdi” görüşüne yer verildi, “İnsanı, doğayı ve çevreyi koruyarak, bu çatışma diline yeter diyoruz” tepkisi dile getirildi.
Bildiride “İsyanımız tatbikatlara, silahlanma arzusuna, fosil yakıtlara… İsyanımız, Kıbrıs’ın evlatlarına ve gerçek sahiplerine aldırmadan güç yarıştıran kabadayılığa” görüşü öne çıktı.
Birlikte sevebiliriz, Akdeniz!
“Biz Kıbrıslı gazeteciler, yazarlar, sanatçılar;
‘Akdeniz’i birlikte sevebileceğimizi düşünüyoruz.
Barışabiliriz ve bu sürece savaş gemilerini kovarak başlayabiliriz.
Çünkü hiçbir zenginliği değişmeyiz, ortak yurdumuzda, gülümseyen bir geleceğe.
Hiçbir acıyı iyileştirmez, fosil yakıtlara kabaran iştah...
Çevreyi, doğayı, insanı odağımıza alarak sevebiliriz, Akdeniz’de!
Egemenlik yarışlarının, faydacı hesapların, mülkiyetçi hırsların ötesinde bir hayat var.
O nedenle gerilimden, suçlama oyunlarından, etnik kimlikler üzerinden yürütülen savaş çığırtkanlığından dolayı şimdi barışa çok daha fazla sahip çıkmanın zamanıdır.
Şimdi Kıbrıs’ta ve tüm coğrafyada çok daha fazla işbirliği kaçınılmazdır.
‘Garantörler’e Kıbrıs’ın sahibi olmadıklarını hatırlatmanın zamanıdır şimdi!
İnsanı, doğayı ve çevreyi koruyarak, bu çatışma diline ‘yeter’ diyoruz.
Doğa, barış, insan üçgeninde bir hayat istiyoruz.
İsyanımız sessizliğe!
İsyanımız savaş gemilerine!
İsyanımız çatışma riskini izleyen ama harekete geçmeyen herkese!
İsyanımız tatbikatlara, silahlanma arzusuna, fosil yakıtlara!
İsyanımız, Kıbrıs’ın evlatlarına ve gerçek sahiplerine aldırmadan güç yarıştıran kabadayılığa!
Akdeniz: Birlikte sevebiliriz.
Barışabiliriz!
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Μαζί μπορούμε να αγαπήσουμε, Μεσόγειος!
Εμείς οι Κύπριοι δημοσιογράφοι, συγγραφείς, καλλιτέχνες, ακτιβιστές της ειρήνης θεωρούμε ότι μπορούμε να αγαπήσουμε μαζί την Μεσόγειο. Μπορούμε να συμφιλιωθούμε και μπορούμε να αρχίσουμε αυτή την διαδικασία διώχνοντας τα πολεμικά πλοία. Διότι δεν αλλάζουμε κανέναν πλούτο με ένα μέλλον που χαμογελάει στην κοινή μας πατρίδα. Κανέναν πόνο δεν μπορεί να απαλύνει η αυξημένη όρεξη για καύσιμα. Μπορούμε να αγαπήσουμε το περιβάλλον, την φύση στη Μεσόγειο θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο!
Υπάρχει μια ζωή πέρα από τους ανταγωνισμούς για κυριαρχία, τους ωφελιμιστικούς υπολογισμούς, την απληστία για περιουσία. Γι’ αυτό τον λόγο, τώρα είναι η ώρα της υπεράσπισης της ειρήνης πιο πολύ από ποτέ λόγω της έντασης, των παιγνίων επίρριψης ευθυνών, των πολεμικών κραυγών που ακούγονται μέσω των εθνικών ταυτοτήτων. Τώρα είναι αναπόφευκτη πιο πολύ από ποτέ η συνεργασία στην Κύπρο και σε ολόκληρη την περιοχή.
Τώρα είναι η ώρα να υπενθυμιστούν οι «εγγυητές» ότι δεν είναι οι ιδιοκτήτες της Κύπρου! Λέμε «φτάνει» σε αυτή την ρητορική σύγκρουσης, προστατεύοντας τον άνθρωπο, την φύση και το περιβάλλον.
Η εξέγερσή μας είναι κατά της σιωπής!
Η εξέγερσή μας είναι κατά των πολεμικών πλοίων!
Η εξέγερσή μας είναι κατά όλων εκείνων που παρακολουθούν τον κίνδυνο σύγκρουσης, όμως δεν κινητοποιούνται!
Η εξέγερσή μας είναι κατά των στρατιωτικών ασκήσεων, της επιθυμίας για εξοπλισμούς, των καυσίμων!
Η εξέγερσή μας είναι κατά των παλικαρισμών που προκαλούν κούρσα ισχύος χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα τέκνα της Κύπρου και τους πραγματικούς της ιδιοκτήτες!
Μεσόγειος: Μπορούμε να αγαπήσουμε μαζί.
Μπορούμε να συμφιλιωθούμε!
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The Mediterranean, we can love it together!
“As Cypriot journalists, writers, artists;
‘We believe that we can love the Mediterranean together. We can make peace; and we can begin by kicking out warships.
Because we would not trade the peaceful future of our common homeland for any wealth.
The appetite for fossil fuels cannot heal any pain...
The environment, nature, humans.. can be the centre of our love in the Mediterranean!
There is life beyond competitions of sovereignty, calculated interests, greed for property. Therefore, due to tension, blame games, warmongering based on ethnic identities, now is the time to stand up for peace more than ever!
Now, cooperation is inevitable in Cyprus and the whole region.
It is now the time to remind our ‘guarantors’ that they are not the owners of Cyprus!
Taking into consideration the people, nature and the environment, we say ‘enough’ to this aggressive language!
We want a life centered around nature, peace, humanity.
We cry out against the silence!
We cry out against the warships!
We cry out against everyone, who is just watching the risk of war without doing anything!
We cry out against the military exercises, the will of armament, the fossil fuels!
We cry out against the bullying that doesn’t take into consideration the children and the real owners of Cyprus!
The Mediterranean: We can love it together.
We can make peace!
Bildiriye imza atan gazete-yazar-sanatçılar
Aslı Murat
Ayşemden Akın
Ali Baturay
Aysu Basri Akter
Ahmet Okan
Akos Avraam
Anna Misiaouli
Andreas Paraschos
Androulla Shati
Adamos Katsantonis
Cengiz Bereket
Costas Mannouris
Christos Zanos
Christos Christofides
Cenk Mutluyakalı
Costis Con
Christodoulos Lazarou
Çağdaş Öğüç
Derya Beyatlı
Derya Ulubatlı
Derman Atik
Demitris Lefteri
Danai Christou
Esra Aygın
Elias Pantelides
Eleni Nicolaou Constantinou
Fezile Osum
Fatoş Avcısoyu Ruso
Emine Kral Sevim
Ecevit Mert
Gürgenç Korkmazel
Giorgos Kaskanis
Gregoris Ioannou
Hüseyin Özinal
Halil Karapaşaoğlu
Hasan Yıkıcı
Hakan Karahasan
Halil Paşa
Hanife Aliefendioğlu
Hakkı Yücel
Iasonas Stavrakis
Okan Dağlı
Osman Atilla Keten
Loukianos Liritsas
Mert Özdağ
Meltem Sonay
Muzaffer Sevim
Makarios Droushiotis
Marilena Evangelou
Marina Christofides
Maria Siakalli
Mikis Loizou
Michalis Michael
Maria Papalazarou Fragkou
Michaelis Michael
Mihalis P. Hristofidis
Mete Hatay
Neophytos Neophytou
Neşe Yaşın
Nafia Akdeniz
Nilgün Güney
Nazar Erişkin
Oya Akın
Umut Bozkurt
Ulaş Barış
Ruzen Atakan
Senih Çavuşoğlu
Serkan Soyalan
Sami Özuslu
Sevgül Uludağ
Semra Bayhanlı
Sevcan Çerkez
Popi Avraam
Pentaliotis Panayiotis
Panicos Chrisantou
Pınar Barut
Soula Hadjikyriakou
Tamer Öncül
Tonis Solomou
Tutku Tuğyan
Valentina Sofokleous
Yıltan Taşçı
Yaşar Ersoy
Zehra Şonya
Zeki Ali
Zinonas Zintilis