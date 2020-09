Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılar 86 imzalı ortak bir bildiri yayınlayarak, Akdeniz’deki gerilime karşı ‘Akdeniz: Birlikte sevebiliriz – Barışabiliriz’ mesajı verdi.

İngilizce - Türkçe ve Yunanca olmak üzere üç ayrı dilde yayınlanan bildiride, “Çevreyi, doğayı, insanı odağına alacak bir gelecek” çağrısı yapıldı.



“Egemenlik yarışlarının, faydacı hesapların, mülkiyetçi hırsların ötesinde bir hayat var” denen bildiride, gerilimden, suçlama oyunlarından, etnik kimlikler üzerinden yürütülen savaş çığırtkanlığından dolayı şimdi barışa çok daha fazla sahip çıkma zamanı olduğu anımsatıldı.

Ortak bildiride “Garantörlere Kıbrıs’ın sahibi olmadıklarını hatırlatmanın zamanıdır şimdi” görüşüne yer verildi, “İnsanı, doğayı ve çevreyi koruyarak, bu çatışma diline yeter diyoruz” tepkisi dile getirildi.



Bildiride “İsyanımız tatbikatlara, silahlanma arzusuna, fosil yakıtlara… İsyanımız, Kıbrıs’ın evlatlarına ve gerçek sahiplerine aldırmadan güç yarıştıran kabadayılığa” görüşü öne çıktı.



Birlikte sevebiliriz, Akdeniz!

“Biz Kıbrıslı gazeteciler, yazarlar, sanatçılar;



‘Akdeniz’i birlikte sevebileceğimizi düşünüyoruz.

Barışabiliriz ve bu sürece savaş gemilerini kovarak başlayabiliriz.

Çünkü hiçbir zenginliği değişmeyiz, ortak yurdumuzda, gülümseyen bir geleceğe.

Hiçbir acıyı iyileştirmez, fosil yakıtlara kabaran iştah...

Çevreyi, doğayı, insanı odağımıza alarak sevebiliriz, Akdeniz’de!

Egemenlik yarışlarının, faydacı hesapların, mülkiyetçi hırsların ötesinde bir hayat var.

O nedenle gerilimden, suçlama oyunlarından, etnik kimlikler üzerinden yürütülen savaş çığırtkanlığından dolayı şimdi barışa çok daha fazla sahip çıkmanın zamanıdır.

Şimdi Kıbrıs’ta ve tüm coğrafyada çok daha fazla işbirliği kaçınılmazdır.

‘Garantörler’e Kıbrıs’ın sahibi olmadıklarını hatırlatmanın zamanıdır şimdi!

İnsanı, doğayı ve çevreyi koruyarak, bu çatışma diline ‘yeter’ diyoruz.

Doğa, barış, insan üçgeninde bir hayat istiyoruz.

İsyanımız sessizliğe!

İsyanımız savaş gemilerine!

İsyanımız çatışma riskini izleyen ama harekete geçmeyen herkese!

İsyanımız tatbikatlara, silahlanma arzusuna, fosil yakıtlara!

İsyanımız, Kıbrıs’ın evlatlarına ve gerçek sahiplerine aldırmadan güç yarıştıran kabadayılığa!

Akdeniz: Birlikte sevebiliriz.

Barışabiliriz!

:::

Μαζί μπορούμε να αγαπήσουμε, Μεσόγειος!

Εμείς οι Κύπριοι δημοσιογράφοι, συγγραφείς, καλλιτέχνες, ακτιβιστές της ειρήνης θεωρούμε ότι μπορούμε να αγαπήσουμε μαζί την Μεσόγειο. Μπορούμε να συμφιλιωθούμε και μπορούμε να αρχίσουμε αυτή την διαδικασία διώχνοντας τα πολεμικά πλοία. Διότι δεν αλλάζουμε κανέναν πλούτο με ένα μέλλον που χαμογελάει στην κοινή μας πατρίδα. Κανέναν πόνο δεν μπορεί να απαλύνει η αυξημένη όρεξη για καύσιμα. Μπορούμε να αγαπήσουμε το περιβάλλον, την φύση στη Μεσόγειο θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο!

Υπάρχει μια ζωή πέρα από τους ανταγωνισμούς για κυριαρχία, τους ωφελιμιστικούς υπολογισμούς, την απληστία για περιουσία. Γι’ αυτό τον λόγο, τώρα είναι η ώρα της υπεράσπισης της ειρήνης πιο πολύ από ποτέ λόγω της έντασης, των παιγνίων επίρριψης ευθυνών, των πολεμικών κραυγών που ακούγονται μέσω των εθνικών ταυτοτήτων. Τώρα είναι αναπόφευκτη πιο πολύ από ποτέ η συνεργασία στην Κύπρο και σε ολόκληρη την περιοχή.

Τώρα είναι η ώρα να υπενθυμιστούν οι «εγγυητές» ότι δεν είναι οι ιδιοκτήτες της Κύπρου! Λέμε «φτάνει» σε αυτή την ρητορική σύγκρουσης, προστατεύοντας τον άνθρωπο, την φύση και το περιβάλλον.

Η εξέγερσή μας είναι κατά της σιωπής!

Η εξέγερσή μας είναι κατά των πολεμικών πλοίων!

Η εξέγερσή μας είναι κατά όλων εκείνων που παρακολουθούν τον κίνδυνο σύγκρουσης, όμως δεν κινητοποιούνται!

Η εξέγερσή μας είναι κατά των στρατιωτικών ασκήσεων, της επιθυμίας για εξοπλισμούς, των καυσίμων!

Η εξέγερσή μας είναι κατά των παλικαρισμών που προκαλούν κούρσα ισχύος χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα τέκνα της Κύπρου και τους πραγματικούς της ιδιοκτήτες!

Μεσόγειος: Μπορούμε να αγαπήσουμε μαζί.

Μπορούμε να συμφιλιωθούμε!

****

The Mediterranean, we can love it together!

“As Cypriot journalists, writers, artists;

‘We believe that we can love the Mediterranean together. We can make peace; and we can begin by kicking out warships.

Because we would not trade the peaceful future of our common homeland for any wealth.

The appetite for fossil fuels cannot heal any pain...

The environment, nature, humans.. can be the centre of our love in the Mediterranean!

There is life beyond competitions of sovereignty, calculated interests, greed for property. Therefore, due to tension, blame games, warmongering based on ethnic identities, now is the time to stand up for peace more than ever!

Now, cooperation is inevitable in Cyprus and the whole region.

It is now the time to remind our ‘guarantors’ that they are not the owners of Cyprus!

Taking into consideration the people, nature and the environment, we say ‘enough’ to this aggressive language!

We want a life centered around nature, peace, humanity.

We cry out against the silence!

We cry out against the warships!

We cry out against everyone, who is just watching the risk of war without doing anything!

We cry out against the military exercises, the will of armament, the fossil fuels!

We cry out against the bullying that doesn’t take into consideration the children and the real owners of Cyprus!

The Mediterranean: We can love it together.

We can make peace!

Bildiriye imza atan gazete-yazar-sanatçılar

Aslı Murat

Ayşemden Akın

Ali Baturay

Aysu Basri Akter

Ahmet Okan

Akos Avraam

Anna Misiaouli

Andreas Paraschos

Androulla Shati

Adamos Katsantonis

Cengiz Bereket

Costas Mannouris

Christos Zanos

Christos Christofides

Cenk Mutluyakalı

Costis Con

Christodoulos Lazarou

Çağdaş Öğüç

Derya Beyatlı

Derya Ulubatlı

Derman Atik

Demitris Lefteri

Danai Christou

Esra Aygın

Elias Pantelides

Eleni Nicolaou Constantinou

Fezile Osum

Fatoş Avcısoyu Ruso

Emine Kral Sevim

Ecevit Mert

Gürgenç Korkmazel

Giorgos Kaskanis

Gregoris Ioannou

Hüseyin Özinal

Halil Karapaşaoğlu

Hasan Yıkıcı

Hakan Karahasan

Halil Paşa

Hanife Aliefendioğlu

Hakkı Yücel

Iasonas Stavrakis

Okan Dağlı

Osman Atilla Keten

Loukianos Liritsas

Mert Özdağ

Meltem Sonay

Muzaffer Sevim

Makarios Droushiotis

Marilena Evangelou

Marina Christofides

Maria Siakalli

Mikis Loizou

Michalis Michael

Maria Papalazarou Fragkou

Michaelis Michael

Mihalis P. Hristofidis

Mete Hatay

Neophytos Neophytou

Neşe Yaşın

Nafia Akdeniz

Nilgün Güney

Nazar Erişkin

Oya Akın

Umut Bozkurt

Ulaş Barış

Ruzen Atakan

Senih Çavuşoğlu

Serkan Soyalan

Sami Özuslu

Sevgül Uludağ

Semra Bayhanlı

Sevcan Çerkez

Popi Avraam

Pentaliotis Panayiotis

Panicos Chrisantou

Pınar Barut

Soula Hadjikyriakou

Tamer Öncül

Tonis Solomou

Tutku Tuğyan

Valentina Sofokleous

Yıltan Taşçı

Yaşar Ersoy

Zehra Şonya

Zeki Ali

Zinonas Zintilis