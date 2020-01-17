Akdeniz açıklarında 12 mülteci
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nca 'TCG Bozcaada' korveti sayesinde, Kıbrıs’ın güneydoğusunda, mülteci botundaki 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nca 'TCG Bozcaada' korveti sayesinde, Kıbrıs’ın güneydoğusunda, mülteci botundaki 12 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
TC Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatı'na iştirak eden TCG Bozcaada korvetimiz, Kıbrıs Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, düzensiz göçmen botundaki 12 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.
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