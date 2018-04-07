Akdeniz, 6. Ayrelli Festivali ile şenlendi

Antik çağlardan beri bilinen ve insan sağlığına büyük fayda sağladığına inanılan Ayrelli bitkisinin tanıtımını hedefleyen 6. Akdeniz Ayrelli Festivali bugün başladı. Yarın de sürecek olan festivale ilgi büyüktü…

Fehime ALASYA

Lapta Belediyesi ve Akdeniz Köyü Muhtarlığı işbirliğinde 6’ncısı düzenlenecek Ayrelli Festivali, Akdeniz köyünde büyük bir coşkuyla başladı.

Bugün başlayan festival, yarın de devam edecek.

Festivalde, antik çağlardan beri bilinen ve insan sağlığına büyük fayda sağladığına inanılan Ayrelli bitkisinin tanıtımı teması üzerinde duruldu.

Lapta bölgesinde Emirname ile koruma altına alınan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen 7 köyden biri olan Akdeniz Köyünün, sahip olduğu el değmemiş doğası ve ekolojik zenginliğinden dolayı ülkede Ayrellinin en çok bulunduğu köy özelliğine sahip olduğu biliniyor.

Ayrelli Festivali kapsamında köy meydanında kurulan stantlarda, el sanatları ile yöresel lezzetlerin sunumunun yanı sıra, Ayrellinin farklı pişirme yöntemleri ile Ayrelli tadım etkinliklerinin ön plana çıktığı aktivitelere yer verildi.

Birbirinden zengin stantlar…

Çeşitli halk dansları gruplarına ev sahipliği yapan festivalde, birinci gün Sultan Durusular konuk olurken, ikinci gününde ise SOS ve Grup 90+5 sahne alacağı ifade edildi.

Festival alanına kurulan geniş oyun parkı yanında, at ve eşek binme gibi deneyimlerle günün en mutlusu çocuklardı.

Çocuklara yönelik birçok aktivitenin planlandığı festivalde büyükler için ise bir birinden zengin stantlar kuruldu.

Safari turuna büyük ilgi…

Festivalin bir diğer önemli etkinliğini ise Akdeniz Antik Alanı ve Kral Mezarlarına profesyonel rehber eşliğinde düzenlenen kültür turları oldu.

İki gün süresince, safari araçlar ile festival alanından her iki saatte bir düzenlenen turlar ile Akdeniz köyünün MÖ 2000’li yıllara kadar uzanan arkeolojik mirasının ve doğal zenginliklerinin tanıtılması hedefleniyor.