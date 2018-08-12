Akdamar Adası'na 'Kıbrıs modeli' çözüm

Türkiye'de Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliğiyle açık hava müzesi konumunda olan kentin en önemli turizm değerlerinden Akdamar Adası'nın asırlardır süren tatlı su sorunu, "Kıbrıs modeli" projeyle çözülüyor.

İhalesi 4 Temmuz'da yapılan proje kapsamında, Gevaş ilçesindeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan borularla su taşınacak.

"Kıbrıs modeli"ne benzer bir çalışmayla yaklaşık 4 kilometrelik kısımda borular su altından götürülecek.

