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Akdamar Adası'na 'Kıbrıs modeli' çözüm

Akdamar Adası'na 'Kıbrıs modeli' çözüm

Akdamar Adası'nın asırlardır süren tatlı su sorunu, "Kıbrıs modeli" projeyle çözülüyor.

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Türkiye'de Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliğiyle açık hava müzesi konumunda olan kentin en önemli turizm değerlerinden Akdamar Adası'nın asırlardır süren tatlı su sorunu, "Kıbrıs modeli" projeyle çözülüyor.
İhalesi 4 Temmuz'da yapılan proje kapsamında, Gevaş ilçesindeki Artos Dağı eteklerinde bulunan Pınarbaşı su kaynağına inşa edilen depodan borularla su taşınacak.
"Kıbrıs modeli"ne benzer bir çalışmayla yaklaşık 4 kilometrelik kısımda borular su altından götürülecek. 
 

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