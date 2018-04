Akdağ: Ayda bir kez Kıbrıs'a geleceğim

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakan Tufan Erürman’ı ziyaret etti.

Başbakanlık’ta saat 12.00’de gerçekleşen görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.

Recep Akdağ, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği ve Gelişme programı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden sorumlu olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. “kardeşlerime göz bebeğimiz olan bir toprağa göz bebeğimiz olan insanlara hizmet etmek benim için bir şereftir” diyen Akdağ, ayda bir KKTC’yi ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi.

“Bu ziyaretlerde mümkün olduğu kadar iş çalışmaları yapalım. Zaman ayıralım protokolün üzerinde çalışma yapalım. Kıbrıs Türk halkının eğitimi, kabiliyetleri ve bu toprakların potansiyeli bizim kişi başına düşen geliri kısa bir zamanda 25 bin dolara çıkarmamız için önümüze fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları birlikte kullanırsak hızlı bir şekilde ilerlememiz için hiçbir engel yok” dedi.

Halka hizmet etmek isteyenler için önemli olanın halkın huzuru, refahı ve zenginliği olduğuna işaret eden Akdağ, kurulan yeni hükümetin amacının da bu olduğunu gördüklerini ve verimli bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman , ziyaretten dolayı Akdağ ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TC’de yaptıkları görüşmelerin kendileri açısından çok verimli olduğunu, bakanların muhataplarıyla görüşmeye başladıklarını ve hızla görüşmelerden de sonuçların alındığını ifade eden Başbakan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’a Akdağ aracılığıyla saygılarını iletti.

Başbakan Erhürman şöyle devam etti:

“Onların yardımları bizim için çok değerli. TC ile ilişkiler KKTC için yaşamsal önemdedir. Başka ülkelerle, başka yerlerle kıyaslanamaz.”

Hükümet olarak çalışmaya ve iş üretmeye çok önem verdiklerini vurgulayan Başbakan Erhürman, Akdağ’ın da buna ne kadar önem verdiğinin bilincinde olduklarını, dolayısıyla yoğun bir çalışma temposu içinde birlikte olmaktan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bugüne kadar aktardıkları sorunlar ve projeler konusunda yoğun bir ilgi ile karşılandıklarını belirten Başbakan Erhürman, Akdağ’ın çalışmak için ayırdığı sürenin çok önemli olduğunu, Ankara’da paylaştıkları projelerin bir kez daha ne kadar ilerlediğini ve ortaya çıkan yeni projeler konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, işin törensel tarafı kısa, çalışma tarafının ise uzun süreceğini, kendileri için de önemli olanın da bu olduğunu sözlerine ekledi.

"Gözbebeği insanlarına hizmet etmek şereftir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.



Meclis Şeref Salonunda saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede Akdağ’a, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da eşlik ederken, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve milletvekili Mesut Genç de hazır bulundu.



AKDAĞ



Akdağ, konuşmasında, KKTC ile ekonomik iş birliği ve gelişme konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğunu belirterek, bundan büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu, ayrıca Kıbrıs’a her gelişinde farklı bir heyecan duyduğunu söyledi.



“Pırıl pırıl bir toplumun pırıl pırıl insanlarına elimizden geldiği kadar hizmet edeceğiz” diyen Akdağ, her yeni hükümetin “yeni bir umut” ve “yeni bir enerji” anlamına geldiğini söyleyerek, birlikte zaman kaybetmeden ve sıkı çalışmanın, huzur, refah ve kalkınmanın elde edilmesini sağlayacağını kaydetti.



Orta-uzun vadeyi planlarken, kısa vadede de vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü çalışmaya ciddi destek vermeye devam edeceklerini belirten Akdağ, “Gözbebeğimiz bir toplumun gözbebeği insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir” ifadelerini kullandı ve Uluçay’a görevinde başarı diledi.



ULUÇAY



Meclis Başkanı Uluçay da KKTC-TC arasında ilişkilerin geliştirilmesinde bugüne dek ortaya konan katkılara teşekkür ederek, bundan sonra da bu katkı ve yardımların devam edeceğini bildiklerini söyledi.



Yeni hükümet ve meclisin oluşumundan sonra süratle bütçenin geçirildiğini ve yasama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Meclis Başkanı Uluçay, Ekonomik İşbirliği Protokolünde öngörülen reformların hayata geçmesi ve reel sektörün geliştirilmesine dair, ayrıca reform kaynak paketinin değerlendirilebilmesinde Meclisin üzerine düşeni daha yoğun şekilde yapabilmesiyle, kısa vadece ülkenin daha çok gelişim gösterebileceğini kaydetti.



Bunların, halkın en büyük ihtiyacı olduğunu ifade eden Uluçay, yapılacak işbirliği çalışmalarından dolayı Bakan Akdağ’a teşekkür etti.

Akıncı, Akdağ'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün KKTC’ye gelen Akdağ, bu sabah ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Kabulde TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Saat 10.00’da başlayan kabul yaklaşık bir saat sürdü.

TC Başbakan Yardımcısı Akdağ, saat 15.30’da Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelecek ve gece de Başbakan Erhürman tarafından Golden Tulip Otel’de onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Programa göre Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ, gece 21.35’de adadan ayrılacak.