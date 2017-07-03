Akçay’dan geri dönüş: 2-4

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi 7’nci grubunda Aydınköy ile Akçay arasında final maçı oynandı. Aydınköy’de oynanan karşılaşmayı Aydınköy maçın ilk devresini 2-1 önde kapatsa da, karşılaşmanın ikinci devresinde kalesindeki gollere engel olamadı. Geriye düştüğü karşılaşmadan geri gelen Akçay, karşılaşmayı 4-2 kazanırken, maç sonrasında büyük sevinç yaşandı. Akçay, aldığı bu galibiyetle birlikte rakibi Aydınköy’le puanını eşitledi ve ikili averajla rakibine karşı kurduğu üstünlükten dolayı 7’nci Grup’tan son 8 takım arasına terfi eden takımlardan biri oldu.

Maça ilgi büyüktü

Aydınköy’de oynanan final maçında hem Aydınköy’lü, hem de Akçay’lı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın bazı bölümlerinde gerginlik yaşansa da iki takımın futbolcuları da sahadan dostça ayrıldı.