Akçay’dan bir transfer daha

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi 7’nci grup takımlarından Akçay, Salih Sayılır’ı kadrosuna kattı. Bonservisi Gaziveren’de olan oyuncu, sezon içerisinde Denizli’de forma giymişti. Transferde hız kesmeyen yeşil beyazlı takım, Salih Sayılır’ı Gaziveren kulübünden bonservisiyle almayı başardı. Hafta sonunda başlayacak olan BTM Ligi’nde Birinci Lig’e yükselmeyi hedefleyen Akçay, ligin ilk haftasında Güzelyurt sentetik sahasında Kalkanlı ile oynayacak.