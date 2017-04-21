Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akçay Ocak Örgütü’nün olağan kongresi gerçekleştirildi ve başkanlığa Hasan Çuvalcıoğlu getirildi. Akçay Ocak Örgütü binasında gerçekleştirilen kongreye, Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurt bölge milletvekilleri Dr. Mehmet Çağlar, Dr. Hüseyin Erçal, Armağan Candan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Kongrede, parti çalışmaları ve Kıbrıs Sorununda gelinen son noktayla ilgili üyelere bilgi verildi. Hasan Çuvalcıoğlu’nun başkanlığa getirildiği kongrede, Ocak Örgütü Sekreterliği’ne Mustafa Denizci seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Baflı, Sertaç Yorgancı ve Behlül Konaklı getirildi.