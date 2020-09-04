Akçay'da akıl almaz olay

Akçay köyünde geçtiğimiz gece sabaha yakın Hüseyin Büyükoğlu’na ait mandırada 6 koyun köpekler tarafından boğularak öldürüldü, olay sonrasında 3 koyun da yaralandı. Olay sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten hayvanların sahibi Hüseyin Büyükoğlu, 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Sabah 05.30 civarında mandıraya geldiğinde olayı öğrendiğini belirten Hüseyin Büyükoğlu, ölen 3 hayvanın hamile olduğunu dile getirdi ve bu olayla birlikte büyük zarara uğradığını ifade etti.