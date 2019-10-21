Akçay yolunda korkutan kaza

Akçay-Güzelyurt anayolunda bu sabah 07.30 sıralarında seyir halindeki otobüs ile bir araba çarpıştı. Çarpışma sonucu, araçlarda hasar meydana geldi.

Polisten alınan bilgide, kaza 35 yaşındaki Bircan Küçükgöde yönetimindeki TNZ 625 plakalı otobüs ile batı istikametine dikkatsiz seyrettiği sırada önündeki araçları sağdan geçmeye çalışırken meydana geldi. Küçükgöde yönetimindeki TNZ 625 plakalı otobüs ile yağ fabrikasına dönmeye çalışan 73 yaşındaki Turgut Yalınkaya yönetimindeki LY 235 plakalı salon araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam diyor.