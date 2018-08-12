Akçay Süt Ürünleri Panayırı devam ediyor

Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü önceki akşam başladı. Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER)’in koordinasyonunda ve süt üreticilerinin desteği ile 2 gece olarak düzenlenen panayır bu akşam sona erecek.

Panayırda, süt ve sütten ürün mamüller tanıtıldı, müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Panayır, süt üreticilerinin yaygın olarak bulunduğu Güzelyurt beldesine bağlı Akçay köyünde, köy meydanında gerçekleştirildi.

Ülkenin tescilli ürünü olan Hellim başta olmak üzere, sütten mamül ürünlerin sergilenip ikram edildiği panayırda, kurulan stantlarda, satışlar da gerçekleştirildi.

Panayırın ilk günü, 2’inci Süt Ürünleri Panayırı’nda çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı ile başladı.

AKDER’den yapılan açıklamaya göre, Sanatçı Kuzey Tarık’ın sunum yaptığı panayırın açılışına, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Milletvekilleri HP’den Hasan Büyükoğlu, Jale Refik Rogers, CTP’den Armağan Candan, UBP’den Ali Pilli, bazı kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

3. Süt Ürünleri Panayırı’nın açılışında halka hitap eden AKDER Başkanı Nisbet Kızılyürek, öncelikle panayırın adını neden ‘Süt Ürünleri’ koyduklarını açıkladı. Kızılyürek, “Temelinde üretim kültürünü, ülke çiftçisi ve hayvancısını, süt imalatçısını, sektörün tümünü teşvik etmek, ülke ekonomisine katkı koymak var” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, süt ürünlerinden yapılan yemek ve tatlıların yarıştırıldığı etkinliğe geçildi. Kıbrıs’ın Lezzet Uzmanı Taner Şah, Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi bölümü öğretim görevlisi Selcan Biryılmaz Oyal, Araştırma Görevlisi Şef Tanya Kilitkayalı ve Pastacılık Şefi Pınar Barut’tan oluşan juri, 9 katılımcının Süt ve sütten mamül ürünleri kullanarak yaptığı tatlı ve yemekleri değerlendirdi. Yarışmaya katılanlara, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ‘Her yönüyle hellim’ kitabı takdim edildi.

Sunum ve yaratıcılıkların değerlendirildiği yarışma sonucu, 1’inciliği, kızarmış dondurma ile Halide Kızılyürek, 2’inciliği Ceviz Macunlu ve sütlü börekli dondurma ile Hıvsiye Gökpınar ve 3’üncülüğü de Tiriliçe ile Seval Zaimoğlu aldı. Dereceye girenlere ödülleri bu akşam verilecek.

2 günlük panayır programında, yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, konserler de yer buldu.

Panayırda, Makedonya, Türkiye ve Hırvatistan’dan gelen konuk halk dansları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Panayırda "Hellim yapımı" gerçekleştirilirken, sıcak nor, hellim, ayran ve dondurma ve kahve ikramında bulunuldu. Çocuklar için yüz boyama etkinliği de düzenlenen panayırda, alana kurulan küçük ağıla konulan koyun ve keçiler, küçük konuklarla buluşturuldu.

Panayırda, modern dans, iki toplumlu halk dansları ekibi gösterileri ile AKDER Müzik Kulübü’nün mini konseri yer buldu.

Birinci gecenin finalini Grup Otantik ve Mustafa Kutbittin konseri yer alırken, ikinci ve son gece olan bu gece ise, Sinan Güzen ve Grup SOS konseri yer alacak.