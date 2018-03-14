AKÇAY KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

Menekşe Güner Özbilenler

Kıbrıs’ın kuzeyinde kısıtlı olanaklarla faaliyet göstermeye çalışan, Kıbrıs Trük kültürünü yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlardan biri de Akçay Kültür Sanat Derneği… Bu Derneğin çalışmalarını aktarmak için Dernek Başkanı ile konuştuk. Nisbet Kızılyürek AKDER (Akçay Kültür Sanat Derneği)’de 1994-1995 yıllarında dansçı olarak başlayıp, 2008’de Derneğin Mali İşler Sorumlusu, 2009 yılından itibaren de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Derneğiniz ne zaman kuruldu? Hangi yaş gruplarına ve hangi alanlarda etkinlikleriniz vardır?

Akçay Kültür Sanat Derneği 27 Mayıs 1991 yılında Akçay köyünün kültürüne ve genelde sanata meraklı bir grup köylü tarafından kurulmuştur.

Minik grubumuz; 6-13 yaş, Yıldız grubumuz; 13-16 yaş, Genç grubumuz; 17 ve üzeri gençlerden oluşmaktadır. Halk dansları, modern dans etkinliklerimizin yanında tiyatro grubumuz ve müzik atölyemiz şu anki etkinliklerimiz arasında...

6 ÖĞRETMEN, 60 ÖĞRENCİ

Şu an Akder’de kaç eğitmeniniz ve öğrenciniz var?

Halk Dansları Federasyonu’nun C lisanslı belgeye sahip üç eğitmeniyle birlikte modern dans hocamız, müzik öğretmenimiz ve tiyatro hocamızla birlikte 6 hocamız var. 55-60 arasında değişen çocuk ve genç sayımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Halk dansları, modern dans, tiyatro etkinliklerine küçük yaşta başlanmasının ne gibi faydalarını gözlemlediniz? Ve ailelere bu konuda ne önerirsiniz?

Özellikle küçük yaşlarda sosyal faaliyetlerde bulunan çocukların kendilerini ifade ederken hem daha rahat hem de her ortama hazır ve uyum içerisinde olduklarını gözlemliyoruz. Çalışma saatlerine uyarak sorumluluk sahibi olurlar. Özgüvenleri gelişir, sadece konuşarak değil beden dilleri ile de kendilerini ifade edebileceklerinin farkına varırlar. Dolayısı ile ailelerin çocuklarını bu gibi sosyal faaliyetlere erken yaşlarda yönlendirmesi çocuklar için avantaj olacağı düşüncesindeyim.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Sizce Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında sanat etkinliklerinin rolü nedir?

Unutulmaya yüz tutmuş örf, adet, geleneklerimizin sanatsal etkinliklerle yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarılabileceği düşüncesindeyim. Derneğimizin de kuruluş amaçlarından biridir Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak...

Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan hangi sanatsal faaliyetleri yürütüyorsunuz?

Kıbrıs halk danslarımız araştırmasını yürüttüğümüz Kıbrıs kıyafetleri yakın tarih projemiz, düğün kınalarımız, daha önceleri şölen adı altında şimdilerde ise gururla söyleyeceğimiz süt ürünleri panayırımızla faaliyetlerimizi her türlü imkânsızlıklarla başa çıkarak sürdürmekte, kültürümüzü yaşatmaya çalışmaktayız. Yurt dışında katıldığımız festivallerde de (Makedonya, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Isparta, Çorum, Adana) Kıbrıs Türk kültürünü tanıtıyoruz.

Şunlar da var faaliyetlerimiz arasında;

Senelik faaliyetlerimiz arasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tarihe iz bırakan kadın değerlerimize dikkat çekerek farkındalık yaratmaktayız.

Mayıs ayında anneler gününde üyelerimiz arasından yönetim kurulu tarafından yılın annesi seçilip, plaket verilir.

27 Mayıs’ta AKDER kuruluş yıldönümü balosu ki bu sene 27. yılımızın balosu planlanmaktadır.

Yaz aylarında her sene Güzelyurt Portakal Festivali kortej ve gecelerinde görev almaktayız.

Gerek bölge dernekleri gerekse de diğer bölge dernekleri ile iyi ilişkiler ve iletişim içerisindeyiz. Son yapılan kadın eğitimi kolektifi; feministival de ‘’ekmek ve güller’’ filmini izleme şansını yakaladık.

Şu anda genel kurulu yapılan halk dansları federasyonuna üyelik müracaatımızı yapmak için hazırlıklarımızı tamamladık.

Elimizden geldiğince yardım kuruluşları ve derneklerine yardım etkinlikleri de düzenlemekteyiz. En son Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesindeki Bandabuliya’da bulunan paylaşım mutfağına dernek olarak ziyaret ve bağışta bulunduk.

DERNEKLERE KONTROL

Sizce Kuzey Kıbrıs’ta sanata ve sanatçıya gerekli önem veriliyor mu?

Ülkemizde sanata ve sanatçıya gereken önemin verilmediğini düşünüyorum. Toplumun her kesiminde farkındalık yaratılmalı ve bu gibi derneklere maddi, manevi destek verilmelidir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Dernek adı altında altı boş olup da sadece para toplamaya çalışan dernekler kontrol edilmeli, faaliyet raporlarımız ilgili mercilerin klasörlerinde kalmamalı; hakkını veren dernekler için hükümet bir politika geliştirerek gerçekten çalışan dernekleri korumalı ve desteklemelidir. Bu konuda yetkililerin denetleme mekanizmalarını daha aktif kullanmalarını istiyoruz.