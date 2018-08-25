Akbulut: “Zor bir sezon olacak”

Halit Dağ

Ali, öncelikle Gençlik Gücü başkan, yönetim kurulu ve teknik heyetine kendisini takım kaptanlığına uygun gördükleri için teşekkür ederek, bunun kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti ve “Umarım camia ve takıma layık bir kaptan olurum” dedi.

“Sıkı çalışıyoruz”

Deneyimli futbolcu ligde yer alan takımların bir çoğunun iskeletlerini oluşturduklarını ve oluşturulan kadrolara bakıldığında zorlu bir sezon geçeceğinin farkında olduklarını söyledi. Teknik Direktör Niyazi Göksun öncülüğünde sıkı çalıştıklarını söyleyen Ali, ülkemizdeki ekonomik krizden dolayı bir takım önlemler almak adına yurt dışı kampını iptal ettiklerini ve ülkemizde kamp yapacaklarını söyledi.

“Zamanla daha iyi olacağız”

Geçen yıldan kadroda var olan isimlerin yanı sıra yeni transferler ve alt yapıdan gelen genç isimlerinde yer aldığı kadroya sahip olduklarını ifade eden Ali, “Yenilenen kadromuzun tek dezavantajı olarak biraz daha birlikte zamana ihtiyacımız olmasıdır. Takıma yeni katılan arkadaşların ve genç isimlerin şimdiden katkı koyması bizi daha da motive ediyor” dedi.