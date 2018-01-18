Akbayır: “İlahiyat koleji ile ilgili henüz ispat edilmemiş iddialar gerçekmiş gibi yansıtılıyor”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (Kıb-Tes) Başkanı Bilal Akbayır, İlahiyat Koleji’nde henüz ispat edilmemiş iddiaların belli bir kesim tarafından gerçekmiş gibi yansıtılmasının demokratik ilkeler ve eğitim özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Akbayır yaptığı yazılı açıklamada, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki gelişmeleri okuldaki üyeleri ile temas halinde yakından takip ettiklerine işaret ederek, gerçeklerin adalet ve hukuk temelinden hareketle bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Akbayır, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki bir grup öğretmenin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığı ve basına yansıyan “Okulda dayatma ve baskı” olduğu ve dolayısıyla okul ortamından rahatsız olunduğunu dile getiren açıklamaları anımsattı.

Konu gündeme geldiği günden itibaren, bazı çevrelerce mesnetsiz açıklamalar yapıldığını, ön yargılarla hareket edilerek demokratik değerlerle bağdaşmayacak ifadelerde bulunulduğunu söyleyen Akbayır, iddia edilen olayların gerçekliği hakkında henüz kesin bir bilginin söz konusu olmadığını vurguladı.

Akbayır şöyle devam etti:

“Her kurumda olabilecek sorunların, anlaşmazlıkların diyalog zemininde çözülmeyip ita amirini de aşarak basına sızdırılması, sınav dönemi yaşayan öğrencilerimizin psikolojisini olumsuz bir şekilde etkilemekte ve öğretmenlerimizin toplumsal itibarını sarsacak bir durum oluşturmaktadır.”