Akaryakıtta zam ‘beklentisi’

Düzenli olarak her 21 günde yapılan fiyat değişikliğinin bu gece yapılacağını ifade eden Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, fiyatlarda artışa gidilip gidilmeyeceğinin bu gece belli olacağını açıkladı.

Bu gece akaryakıt fiyatlarında olası bir değişiklik yaşanabileceği tahmininde bulunan Fidan, beklentinin benzinde 8, Euro Dizelde ise 9 kuruşluk artış olacağı yönünde olduğunu kaydetti.

Fidan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Bu akşam zam olup olmayacağına dair açıklama yapılacak.

21.gün bugün, bugün fiyatlandırma günüdür, fiyatlar akşama belli olacak.

Enerji bakanlığı fiyatta bir değişiklik olacaksa bildirecek. Eğer sübvansiye edilecekse zam yapılmaz.

Beklenti benzinde 8, Euro Dizelde de 9 kuruşluk artış olacağı yönünde. Artış olacaksa da tek sebebi Dolar’ın yükselmesidir.” dedi.