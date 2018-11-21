Bakanlar Kurulu: Akaryakıtta İNDİRİM KARARI- 40’ar kuruş indirim YAPILACAK.

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

3.5 saatlik toplantının ardından Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

Özersay, Bakanlar Kurulu'nda akaryakıtta 40'ar kuruş indirim kararı alındığını söyledi, kamuoyunda tartışılan Mağusa İskele Yeniboğaziçi Emirname taslak çalışmasının görüşüldüğünü aktardı.

Üniversite öğrenci kayıt sistemine ilişkin çalışmanın da Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldığını ifade eden Özersay, "Kim öğrenci, kim değil belirlenecek... Denetlenecek" dedi.

Özersay, vatandaşı rahatlatacak bazı ekonomik adımların atılmasına yönelik de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Akaryakıtta 40'ar kuruş indirim...

Özersay'ın açıklaması özetle şöyle: Akaryakıtta indirim kararı alındı. 95 oktan, 98 oktan benzin ile gazyağında 40’ar kuruşluk indirime gitme kararı alındı. Önümüzdeki dönemde temkinli hareket ederek, gerek dövizin oranlarına bakarak, gerekse dünya piyasasındaki petrol fiyatlarına bakarak değerlendirme yapacağız. İmkan oldukça değerlendirme yapacağız.

Öğrenci kayıt sistemi...

"Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı, öğrenci kayıt sistemi ile ilgili olarak detaylı şekilde Bakanlar Kurulu’na bilgi verdi. Konuyu değerlendirdik. Öğrencilerin kayıt altında olmadığını biliyoruz. Kimin öğrenci olup, olmadığı belirlenecek. Çok daha verimli çalışması için fikir egzersizi yapıldı."

Mağusa-Yeniboğazi-İskele Emirname Taslağı

"Mağusa-Yeniboğazi-İskele Emirname Taslağı konusunda İçişleri Bakanlığı bilgilendirme yaptı. Tüm paydaşlarla emirname ve imar planı ile ilgili çalışmaların devam etme konusunda hükümet olarak kararlılığımızı vurguladık. Gerekirse dışarıdan hizmet alarak, bu konunun gecikmeksizin hayata geçirilmesini ele aldık."

"Vatandaşları rahatlatacak kararları görüştük"

"Doktor Fazıl Küçük Vakfı Kurul üyeleri belirlendi. Kamuda sözleşmeli çalışanların bazılarının süresi uzatıldı. Önümüzdeki günlerde vatandaşları rahatlatacak kararlarla ilgili görüşmeler yaptık. Bazılarıyla ilgili taslak çalışma var. Savcılığa gönderdik. Olumlu görüş gelmesi halinde ekonomiyle ilgili çalışmaları hayata geçireceğiz."