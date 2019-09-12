Vergiler, gemiye gelişten tüketiciye ulaşana kadar akaryakıtta fiyatı 2 katına çıkartıyor… Gemiye geliş fiyatı 2,76 TL olan 95 oktan benzinin litresi, KDV, çeşitli vergiler ve bayi geliri ile 5,36 TL’ye satışa sunuluyor.

Dila ŞİMŞEK

Akaryakıt fiyatları, bayi geliri ve vergiler derken tüketiciye ulaşana kadar gemide geliş fiyatının iki katını buluyor.

Benzinciler Birliği’nden alınan bilgiye göre, gemiye geliş fiyatı 2,76 TL olan 95 oktan benzin, KDV, çeşitli vergiler ve bayi geliri ile 5,36 TL’ye satışa sunuluyor.

98 oktan benzin ise, 2,89 TL’ye limana ulaşırken, Fiyat İstikrar Fonu, Rıhtım harcı ve diğer vergiler ile 5,46 TL’ye vatandaşın eline geçiyor.

Bunun yanı sıra ülkeye 3,06 TL’ye ithal edilen gazyağı 4,90’a, 3,14’e gelen Euro Dizel’in fiyatı ise 4.96 TL’ye yükseliyor.

Euro Dizel akaryakıtına Tarım Sigortası Vergisi de yansıtılıyor.

Benzin fiyatının yarısı ‘vergi’…

Cif kıymet bedeli (benzinin gemiye geliş fiyatı) 2.764872 TL olan 95 oktan benzin, 5,36 TL’ye vatandaşa ulaşıyor.

Rıhtım harcı, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu, fiyat istikrar fonu, nakliye bedeli, fire-masraf-kâr gibi çeşitli vergilerin yanı sıra, 0.14 TL’lik dolum tesisi karı, 0,487273 TL KDV ve bayinin geliri olarak (benzincinin karı) 0,560579 TL ekleniyor. Vatandaş, KDV de dahil birçok diğer fon ile 1,84 TL vergi ödemiş oluyor.

Benzinciler: “Halk en çok Fiyat İstikrar Fonuna ödüyor”

Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, “Tabloyu incelediğimizde en çok verginin Fiyat İstikrar Fonu olarak alındığını görüyoruz. Benzinciler olarak, 95 oktan benzin üzerinden konuşacak olursak 0,56 TL’lik bir kar elde edebiliyoruz” dedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Fidan, akaryakıtta yapılan değişikliklerde 3 ana faktör bulunduğunu ifade etti, bu konuda dünya piyasasındaki benzin fiyatları, dolar kuru ve devletin Fiyat İstikrar Fonu’na yapacağı zam veya indirim konularının önemli olduğunu belirtti.

Fiyat oluşum tablosu

Kalem kalem akaryakıt…