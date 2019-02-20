Akaryakıta zam

Bu gece yarısından geçerli olacak 6 kuruşluk zamla kurşunsuz 98 oktan benzin 5.16'ya, 95 oktan benzin 5.06'ya, Euro Dizel 4,91'e yükselecek.

Benzinciler Birliği, akaryakıtın fiyatlandırma bacağında 5-6 kuruşluk artış beklentisi olduğunu aktardı, henüz bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini belirtti.

Birlik Genel Sekreteri Ertan Fidan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Benzinciler olarak beklentimiz bu yönde. Ancak devletin iradesini bilemeyiz” dedi.