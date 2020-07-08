Akaryakıta gece yarısından itibaren zam geldi

UBP-HP Hükümeti 'Fiyat İstikrar Fonu'nda değişikliğe gitti, benzin ve eurodizel 38 kuruş, gazyağı da 35 kuruş arttı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre akaryakıta yine zam geldi, dünya petrol fiyatlarından bağımsız olarak fon düzenlendi.

Yeni fiyatlarla 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 5.78 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin 5.88 TL, Eurodizelin 5.32 TL ve gazyağının da 5.29 TL oldu.

18 Haziran’dan itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.40 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.50 TL, Eurodizel ve gazyağının ise 4.94 TL olarak satılıyordu.