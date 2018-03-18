Akaryakıta 4 kuruşluk zam!

Akaryakıt fiyatlarına 3 Şubat'ta yapılan zammın ardından dün de 4 kuruşluk artış yapıldı.

Kurşunsuz 98 oktan olan benzinin litresi 3 kuruşluk artışla 4.04 TL’den, 4.07 TL’ye yükselirken, Kurşunsuz 95 oktan benzin 3.85 TL’den 3.88 TL’ye yükseldi. Euro Diesel fiyatlarında ise 4 kuruşluk artış ile 3.78’den 3.82’e yükseldi.

Gaz Yağı da 4 kuruşluk artış ile 3,55 TL’den 3.59 TL’ye yükseldi.

Altınbaş Petrol Perakende Satışlar Müdürü Salih Dere, YENİDÜZEN'e fiyatlardaki artışı doğruladı. Dere, "Rutin olarak 15 günde bir yapılan fiyat değişikliğinde 3 ila 4 kuruş arası bir yükseliş oldu. Bu fiyat değişikliği geçtiğimiz akşam gerçekleşirken, dün sabah itibariyle pompalara yansımaya başladı" dedi.

3 Şubat 2018 Fiyatlar:

Kurşunsuz 97: 4.04 TL

Kurşunsuz 95: 3.85 TL

Euro Diesel:3.78 TL

Gaz Yağı: 3.55 TL

17 Mart 2018 Fiyatlar:

Kurşunsuz 98: 4.07 TL

Kurşunsuz 95: 3.88 TL

Euro Diesel: 3.82 TL

Gaz Yağı: 3.59 TL