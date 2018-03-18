Akaryakıta 4 kuruşluk zam!
3 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından dün gelen zam ile fiyatların 3 ile dört kuruş arasında arttığı görüldü.
Akaryakıt fiyatlarına 3 Şubat'ta yapılan zammın ardından dün de 4 kuruşluk artış yapıldı.
Kurşunsuz 98 oktan olan benzinin litresi 3 kuruşluk artışla 4.04 TL’den, 4.07 TL’ye yükselirken, Kurşunsuz 95 oktan benzin 3.85 TL’den 3.88 TL’ye yükseldi. Euro Diesel fiyatlarında ise 4 kuruşluk artış ile 3.78’den 3.82’e yükseldi.
Gaz Yağı da 4 kuruşluk artış ile 3,55 TL’den 3.59 TL’ye yükseldi.
Altınbaş Petrol Perakende Satışlar Müdürü Salih Dere, YENİDÜZEN'e fiyatlardaki artışı doğruladı. Dere, "Rutin olarak 15 günde bir yapılan fiyat değişikliğinde 3 ila 4 kuruş arası bir yükseliş oldu. Bu fiyat değişikliği geçtiğimiz akşam gerçekleşirken, dün sabah itibariyle pompalara yansımaya başladı" dedi.
3 Şubat 2018 Fiyatlar:
Kurşunsuz 97: 4.04 TL
Kurşunsuz 95: 3.85 TL
Euro Diesel:3.78 TL
Gaz Yağı: 3.55 TL
17 Mart 2018 Fiyatlar:
Kurşunsuz 98: 4.07 TL
Kurşunsuz 95: 3.88 TL
Euro Diesel: 3.82 TL
Gaz Yağı: 3.59 TL