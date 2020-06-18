'Akaryakıt zammı geri çekilsin'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, tüm tüketim mallarının fiyatlarında meydana gelen astronomik artışlar nedeniyle halk temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, hükümetin akaryakıta yaptığı zammın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada petrol fiyatlarında düşüş olurken zincirleme zamlara yol açacak zammın derhal geri alınmasını talep etti.

Kovid-19 salgınına bağlı olarak ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle emeği ile geçinenler, dar ve sabit gelirliler, küçük esnafın çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Bengihan, şöyle devam etti:

“UBP-HP Hükümeti kriz karşısında halkın alım gücünü artırıcı tedbirler almak yerine ne yazık ki tam tersi uygulamalarla sermaye kesimi dışında kalan tüm kesimlerin hayatını zindana çevirmiştir.

Zaten açlık sınırında olan insanımızın elindeki son lokmayı da almaya niyetli olan UBP-HP Hükümeti’ni şiddetle kınar, yapılan zammın derhal geri alınmasını talep ederiz.”