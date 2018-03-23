Akaryakıt 'yakıyor'

Ülkemizde de son 2 yılda akaryakıt fiyatları 13 kez zamlandı, % 22.7 oranında artış yaşandı. YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar akaryakıt fiyatlarının dünyadaki ham petrol fiyatlarına ve dolara endeksli olarak değişim gösterdiğini belirterek, Amerika’daki ekonomik gelişmeler yanında Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle de akaryakıtta fiyat artışının yaşandığını açıkladı

Didem MENTEŞ

Dövizdeki dalgalanma petrol fiyatlarını da etkilerken, ülkedeki akaryakıt fiyatları da rekora koştu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 2 yılda akaryakıt fiyatları 13 kez zamlandı, % 22.7 oranında artış yaşandı.

YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar akaryakıt fiyatlarının dünyadaki ham petrol fiyatlarına ve dolara endeksli olarak değişim gösterdiğini belirterek, Amerika’daki ekonomik gelişmeler yanında Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle de akaryakıtta fiyat artışının yaşandığını belirtti.

Bu arada TAK ajansının haberine göre küresel piyasada petrol fiyatları, İran nükleer anlaşması hakkındaki soru işaretleri ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Dere: “Dünyada artan petrol tüketimi Rusya ve OPEC tarafından karşılanmama kararı etkili”

Altınbaş Petrol Perakende Satışlar Müdürü Salih Dere, Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle akaryakıtta fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

2017 yılında Brent türü ham petrolün varili 45 Dolar seviyelerinde olduğunu anımsatan Dere, petrol ihraç eden OPEC üyesi ülkelerin ve Rusya’nın bunu kabul edecek durumda olmadıklarını ve bazı kararlar alındığını söyledi. OPEC üyesi birçok ülkenin fiyatları, Brent türü ham petrol fiyatlarının çok üzerinde olması nedeniyle 2018’de mevcut üretimlerinden 1,8 milyon varil daha az üretim yapma kararı aldıklarını belirten Dere, dünyada artan petrol tüketiminin Rusya ve OPEC tarafından karşılanmayacağını duyurduklarını ve bunun da petrol fiyatlarının artması anlamına geldiğini açıkladı.

En fazla düşüş 2017’de oldu. 2017 yılının Ocak ayı ile 2018’in Şubat ayında akaryakıta 2 ila 17 kuruş arasında değişen zamlar yapıldı. Euro dizel 17 kuruş artışla rekor kırdı…

“TL’nin Dolar karşısında değer kaybetmesi”

Tüm bunların yanı sıra Amerika’nın kaya petrolü üretmeye başlaması, Rusya ve OPEC üyesi ülkelerin üretmediği petrol açığını günde en az 1,5 milyon varil üretim yaparak açığını kapatmakta olduğunu belirten Dere, buna paralel Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ülkemizde her 15 iş gününde düzenli olarak fiyat değişimi yapılmakta olduğunu aktaran Dere, bu değişimin yine ham petrol fiyatlarına ve dolara endeksli olduğunu vurguladı.

“Amerika’nın ekonomisinin iyileşmesinin etkisi var”

YENİDÜZEN’e konuşan bir petrol firma yetkilisi de akaryakıt fiyatlarındaki artışın son günlerde Amerika’nın finansal rakamlarının iyi olması, ekonomisinin iyileşmesi nedeniyle Dolar’ın değerinin yükseldiği belirtildi. Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesinin de akaryakıt fiyatlarının artırdığını, Türkiye’de önceki akşam akaryakıt fiyatlarına artış geldiği belirtildi.

17 Mart’ta akaryakıta yapılan son zam ile birlikte 3 ila 4 kuruş arasında artış oldu. Kurşunsuz 98 oktan olan benzin 4.04 TL’den 4.07 TL’ye, 95 oktan benzin 3.85 TL’den 3.88 TL’ye, Euro Dizel ise 3.78’den 3.82’e yükseldi. Gaz yağı da 4 kuruşluk artış ile 3,55 TL’den 3.59 TL’ye yükseldi

Son 2 yılda 12 kez zam

Son 2 yılda akaryakıt fiyatlar 12 kez zam görürken, 5 kez indirim yaşadı. 2016’dan günümüze kadar akaryakıt fiyatları % 22.7 oranında yükseldi.

2016 yılı Ocak ayından bugüne kadar en fazla artış Euro Dizel’de gerçekleşti. 2016 yılının ilk ayında 3.07 TL’den satışa sunulan Euro Dizel, iki yıl sonunda 75 kuruşluk artış ile 3.82 TL’ye yükseldi. Euro Dizel’i 73 kuruş artışla Gaz Yağı takip etti.

Söz konusu dönem içerisinde kurşunsuz 97 (98) oktan benzin 69 kuruşluk, indirimler dolayısıyla 95 oktan benzin 7 kuruşluk artış gördü.

2018’e 2 ila 17 kuruş arası zamlar

Akaryakıt fiyatları en fazla 2017 yılı içerisinde düşüş yaşadı. 2016’dan 2017’nin ilk ayına 2 ila 17 kuruş arasında değişen zamla giren akaryakıt fiyatları, 3 kez indirim yaşadı.

2018 yılında yaşanan ilk zam Şubat ayında kendini gösterdi. Akaryakıt miktarları 2 ila 17 kuruş arasında yükseliş gördü. Euro dizel 17 kuruş artışla rekor kırdı. Gaz yağı ise 2018 yılına 15 kuruşluk artışla girdi.

17 Mart’ta akaryakıta yapılan 3 ila 4 kuruşluk artış ile kurşunsuz 98 oktan olan benzin 4.04 TL’den 4.07 TL’ye, 95 oktan benzin 3.85 TL’den 3.88 TL’ye, Euro Dizel ise 3.78’den 3.82’e yükseldi. Gaz yağı da 4 kuruşluk artış ile 3,55 TL’den 3.59 TL’ye çıktı.





Petrol fiyatları son 3 haftanın en yüksek seviyesinde

Öte yandan küresel piyasada petrol fiyatları, İran nükleer anlaşması hakkındaki soru işaretleri ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

TAK ajansı haberine göre dünyada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varili geçtiğimiz gün 66,05 dolardan kapatmasının ardından önceki gün 67,88 dolara kadar tırmanarak günlük yüzde 2,8 artış gösterdi ve 26 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de dünü 62,06 dolardan tamamlamasının ardından bugün 63,98 dolara kadar yükselerek günlük yüzde 3,1 artış kaydetti ve 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İran nükleer anlaşması hakkında sorulan bir soru üzerine, "Gelecek ay (anlaşmanın yeniden incelenmesi için verilen) süre doluyor. Neler olacağını göreceğiz. Ne yapacağımı o zaman görürsünüz ancak İran, bölgesine ve dünyaya olması gerektiği gibi davranmıyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı bugün Beyaz Saray'da ağırlayan Trump'ın iki ülke arasındaki silah anlaşmaları hakkında görüştüğü bildirildi.

Uzmanlar, Trump'ın nükleer anlaşmadan geri çekilmesi durumunda ABD'nin İran üzerine yeniden yaptırımlar getirebilme olasılığına işaret ederek, bunun İran'ın petrol ihracatını kısıtlayabileceğini belirtti.

Ayrıca Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artabileceği endişesine dikkat çeken uzmanlar, bunun Orta Doğu petrol arzı güvenliği için risk oluşturduğunu bildirdi.

