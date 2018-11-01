Akaryakıt için önlem alındı

Başbakan Tufan Erhürman'dan akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde; Akaryakıt fiyatlarını belirleyen unsurlarda meydana gelen düşüş çerçevesinde, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yukarıya doğru seyir karşısında fiyat istikrarını koruma amaçlı önlemler de alınarak, benzin, Euro dizel ve gaz yağı fiyatlarında bir indirim yapıldı.

Şimdi önemli olan bu indirimin ve döviz fiyatlarındaki düşüşün piyasaya ve dolayısıyla tüketicilere yansımasını sağlamak. Bunun için, bir yandan Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan indirim kampanyası gibi gönüllü girişimlere destek verilecek, diğer yandan da piyasada denetimler artarak devam edecek.