Akar’dan ‘iki toplumlu, iki kesimli’ vurgusu

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, politik eşitliğe dayalı, adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme ulaşılmasının adaya barış, huzur ve istikrar getireceğini söyledi.

Akar “uluslararası hukuka saygı gösterilerek” bir çözüme dikkat çekti, hedeflerinin, gayretlerinin ve temel düşüncelerinin Kıbrıs’ta barışı, istikrarı ve huzuru kalıcı hale getirmek olduğunu belirtti.

TC Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini anma töreninde konuştu.

Tarihin milletlerin hafızası olduğunu söyleyen Akar, hatırası olmayanın, hafızası da olmayacağını kaydetti. 55 yıl önce Erenköy’de yaşananların önemine işaret eden Akar, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllar yaşadığı acıları, maruz kaldığı haksızlıkları hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını söyledi.



Akar, 530 mücahit ve mücahidenin Rumların sayıca ve silahça çok üstün kuvvetlerle yaptığı taarruzlara karşı “ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla” Erenköy’de verdiği mücadelenin tarihte altın harflerle yerini aldığını belirtti.

“BARIŞÇIL ÇÖZÜMLERDEN YANAYIZ”

Akar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler Ege’de, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta sorunların barışçıl yöntemlerle, barışçıl yollarla, barış yoluyla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, uygun bir şekilde çözümlenmesinden yanayız. Temel yaklaşımımız bu. Barışçıl çözümlerden yanayız.”

TC ve KKTC’nin bugüne kadar barış ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini, barış, huzur adına üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini ifade eden Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Türkiye’nin de barış ve dostluk adına önemli bir adım olarak değerlendirdiği bir çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmaları ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler gözetiminde ortak bir komite kurulmasına dair yapılan çağrının kabul edilmediğini belirten Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti, KKTC’nin verdiği ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ait deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimize başladık, devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Temennimiz, dileğimiz, arzumuz, isteğimiz Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bizler gibi iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka saygılı bir şekilde ve kaynakların adil paylaşımı yönünde hep birlikte neler kazanabiliriz düşüncesinden hareket etmesi. ”

Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, politik eşitliğe dayalı, adil kalıcı ve kapsamlı çözüme ulaşılmasının adaya barış, huzur ve istikrar getireceğini vurgulayan Akar, tüm faaliyetlerin bunu gerçekleştirmek için olduğunu, bunun herkes tarafından görülmesini istediklerini söyledi.

“Türkiye huzur için el uzatıyor…”

Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün barış, istikrar ve huzur için el uzattığını belirten Hulusi Akar, bu ele cevap bekliyoruz. Biz, başta Rumlar olmak üzere ilgili tüm kesimlerin bu uzlaşmacı ve samimi yaklaşımlarımızı anlamalarını ve aynı şekilde davranmalarını umuyoruz. Böylece adada yeni, barış hikayeleri yazılabileceğini umut ediyoruz, düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar; bölgede barış istikrar ve güvenliğin en güçlü teminatı ve garantörü olan Türkiye’nin hem kendisinin, hem de KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman uluslararası hukuk dahilinde Garanti ve İttifak Anlaşmaları doğrultusunda koruduğunu ve korumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.