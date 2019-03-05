Akar: “KKTC, adanın etrafındaki zenginliklerin paydaşıdır”

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC’nin, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin paydaşı ve orada hak sahibi olduğunu belirtti.

Akar, “KKTC’de yaşayanların da bu zenginliklerden pay alması gerektiğini, bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir” dedi.

Mavi Vatan Tatbikatı’na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Bulunan yeni enerji kaynakları dolayısıyla Doğu Akdeniz’in öneminin daha da artığına dikkati çeken Bakan Akar, “Bu konuda çalışanlar, konuşanlar, birtakım teşebbüslerde bulunanlar var. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Bu bölgede küresel ve bölgesel aktörlerin varlığını giderek artırdığını görüyoruz. Bunları da sürekli izlemekteyiz. Akdeniz’de, Ege’de tüm çevremizde istikrardan ve işbirliğinden yanayız. Gerginlik ve çatışmaların olmaması için, provokatif eylemlere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz” dedi

Hulusi Akar, olaylara iyi niyetle yaklaştıklarına değinerek, barış ve istikrar için her türlü desteği sağladıklarına işaret etti.

Akar, ” Türkiye’nin dahil olmadığı bölgeyle ilgili hiçbir kararın, anlaşmanın kalıcı olmayacağını, geçerli olmayacağını ve ayrıca bölgemizde hiçbir şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı başlangıçtan itibaren ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. Türkiye daima KKTC’nin yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.

Akar, KKTC’nin, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin paylaşıldı ve hak sahibi olduğunu da vurguladı.

Akar KKTC’de yaşayanların da bu zenginliklerden pay alması gerektiğini, bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerektiğinin altını çizdi.