Akansoy: “Siyaset, sağlığın arkasına saklanmamalıdır”

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada geçiş noktalarına değindi.

Akansoy “Geçiş noktalarının kontrollü bir şekilde açılması gündeme alınmalıdır. Ada dışa açılmadan önce kendi içinde açılmalıdır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına ve Hükümete ciddi görev, sorumluluk düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Sağlık konusunda alınan önlemler ve toplum olarak elde edilen başarıdan sonra, ekonomik ve sosyal adımların sağlık tedbirlerini elden bırakmadan planlanması gerekir.

Bu doğrultuda adanın her iki tarafındaki havaalanlarının açılmasından “önce” geçiş noktalarının kontrollü bir şekilde açılması gündeme alınmalıdır. Ada dışa açılmadan önce kendi içinde açılmalıdır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına ve Hükümete ciddi görev, sorumluluk düşmektedir. Siyaset, sağlığın arkasına saklanmamalıdır. Sağlık otoriteleri ile birlikte çalışmalı ve öncelikler belirlenmelidir.

THY sitesinde ay sonu (Mayıs sonu) İzmir’den, İstanbul’dan hatta Sydney’den uçuş görülmektedir. Demek ki bir çalışma hatta karar mevcuttur.

Her iki toplum idarecilerinin, otoritelerinin geç kalmadan ekonomik ve sosyal ihtiyaç olan bu süreci planlaması gerekir.

Elbette tedbiri elden bırakmadan.”