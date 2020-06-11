Akansoy: “LTB Başkanı bu yapılanlara neden izin veriyor”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Kent Güvenlik Sistemleri”yle ilgili konuşmasında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri yasasının, Türkiye ile yapılan protokole dayanarak yapıldığını kaydetti.

Genel Kurula gelen yasanın reddedildiğini ve komitenin, önerilen yasa tasarısı üzerinde yeni bir yasa hazırladığını kaydeden Akansoy, bu yasada açık şekilde neler yapılacağının belirtildiğini söyledi.

Sistemin toplumun sürekli gözetim altına olmasına dönüştürülmemesinin en büyük hassasiyetleri olduğunu ve kamu yararına göre hazırlandığını dile getiren Akansoy, kurulun oluşum, görev ve sorumluluklarıyla ilgili yasadaki düzenlemeyi okudu.

Çok sayıda temsilciden oluşan kurulun demokratik bir yapı içerisinde görev yapması yönünde çalışma yaptıklarını kaydeden Akansoy, yasada ayrıca vatandaşa itiraz hakkı verildiğini ve itiraz kurulu oluşturulduğunu söyledi.

İtiraz kurulunun dikkat ettiği konulara da değinin Akansoy, yetkililerin görüşü ve kentin kimliğiyle doğal dokusunun bozulmamasına önem verildiğini kaydetti.

Gözetim sistemlerinin şehrin bazı alanlarını yönetmek anlamında kullanılabileceğini kaydeden Akansoy, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri yasasının yürürlüğe girdiğini ve bu yasayla ilgili uygulamaları görmek için yasaya baktığını belirtti.

Kurulda, önceden belirlendiği gibi 10 kişinin değil de 5 kişisinin yer aldığına işaret eden Akansoy, yasanın da eksik uygulandığını kaydetti.

Akansoy, Başbakanlığın yasada uygun görmediği maddeleri geçirmediğini ve bir kentin kimliğiyle karakterinin erozyona uğratıldığını söyledi. Akansoy, sistemin tam bir gözetim sistemine dönüştürtülmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’nda Şehir Planlama Odası’ndan hiç görüş alınmadığını dile getiren Akansoy, oda başkanının konuyla ilgili yazılı açıklamasını okudu.

Lefkoşalılara kente sahip çıkılması çağrısında bulunan Akansoy, kente yerleştirilen kameraların yasal olmadığını ve halkın bunu kabul etmemesi gerektiğini kaydetti.

Hükümetin yaptığı yanlıştan dönmesinin ve gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Akansoy, LTB Başkanı’nın bu yapılanlara neden izin verdiğini de anlamadığını söyledi.