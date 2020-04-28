Akansoy “Kapalı toplum olmanın avantajı ekonomi için geçerli değil”

CTP Milletvekili Asım Akansoy “kapalı toplum olmanın” avantajının sağlıkta yaşandığını ancak bunun ekonomi için geçerli olmadığı söyledi.

Akansoy güneyde çalışan Kıbrıs Türklerin sorunlarını dile getirerek güneyde 800 kayıtlı, 300 kayıtsız işçi bulunduğuna işaret etti. Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin ciddi anlamda bir işsizlik sorunu yaşadığını aktaran Akansoy hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı’nın konuyu ele alması gerektiğini anlattı.

Kuzeydeki iş açığına bu insanları yönlendirmek gibi bir önermenin yanlış olduğunu kaydeden Akansoy Türkiye ile olan ilişkilerde mali anlamda hangi aşamada olunduğunun görülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye ile ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtulması gerektiğini belirten Akansoy mali kaynak konusunda iç borç ve TC kaynağı dışında AB mali kaynaklarının da düşünülebileceğini sözlerine ekledi. İslam Kalkınma Bankası’ndan kaynak aktarılmasının da mümkün olduğunu dile getirdi. Dünya Bankası’nın Türkiye’ye verdiği borca dikkati çeken Akansoy KKTC’nin de buna benzer borçlanmalar konusunda çalışma yapması gerektiğini ifade etti. Akansoy, Türkiye üzerinden Dünya Bankası kredilerine ulaşmanın mümkün olup olmadığı konusunun çalışılması gerektiğine işaret etti.