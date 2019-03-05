Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmalar yapılıyor. Saat 10.45’te toplanan Genel Kurul gündeminde, 13 genel konuşma istemi bulunuyor.

Akansoy: İki toplumun yakınlaşması için önemli adımlar

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs Sorunu konusunda konuştu, 26 Şubat tarihinde Kıbrıslı liderlerin bir araya geldiği gayrı resmi toplantıda alınan kararların iki toplumun yakınlaşması açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti. Akansoy, desantralize modele kapalı olmadıklarını dile getirerek, alınan kararlarla ilgili çalışma komitelerinin oluşturulması gerektiğini de dile getirdi.

“Ortak vizyonda buluşulmalı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs Sorunu konusunda söz aldı. Akansoy, 26 Şubat tarihinde Kıbrıslı liderlerin bir araya geldiklerini hatırlatarak, gayrı resmi toplantıdan yüksek beklenti içinde olmadıklarını belirtti. Görüşme sonrasında önemli adımlar atıldığını kaydeden Akansoy, iki taraf arasında elektrik konusunda kalıcı bağlantı sağlanması, cep telefonları konusundaki mutabakatın da uzun süredir beklendiğini belirtti. Akansoy, 9 mayın tarlasının temizlenmesinin yanı sıra eserlerle ilgili alınan kararların iki toplumun yakınlaşması açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bu adımların atılması konusunda her iki lidere de teşekkür eden Akansoy, desantralizasyon ile ilgili belli netleşmeye gidildiğini ifade ettiğini, tutanakların henüz Meclis’e gelmediğini kaydetti. Desantralize modele kapalı olmadıklarını dile getiren Akansoy, alınan kararlarla ilgili çalışma komitelerinin oluşturulması gerektiğini de ifade etti. Akansoy, meclisteki partilerin kendi görüşlerini ortaya koyması gerektiğini ancak Kıbrıs Türk halkının istek ve çıkarları doğrultusunda ortak bir vizyonda buluşmak gerektiğini anlattı…

Arıklı: Tarihi eserler korunmuyor

Akansoy’un ardından YDP Milletvekili Erhan Arıklı, ‘Tarihi Eserlerimiz ve Bağımsızlığı ile Federasyon Arayışları’ konusunda güncel konuşma yaptı.

Arıklı, bir ülkenin ne kadar medeniyete ulaştığını tarihi eserlere bakarak karar verilebileceğini belirtti.

Tarihi eserlerin korunmadığını ifade eden Arıklı, Eski Eserler Dairesi’nin durumunun ‘içler acısı’ olduğunu dile getirdi.

Arıklı, bu konudaki fotoğrafları Meclis kürsüsünden gösterdi.