Akansoy: “İhtiyaçlar, Türkiye eksenli belirleniyor”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ekonomik ve mali protokolün kredi ve hibe şeklinde 2 bölümden oluştuğuna dikkat çekti.

Yeni protokolün, kamu reformu ve verimliliğine yönelik bir içeriği bulunmadığını söyleyen Akansoy, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik problemlerin çok yönlü olduğunu ve Türkiye ile yapılacak anlaşmaların uluslararası olması nedeniyle çok yönlü olması gerektiğini ancak bu protokolde bunun görünmediğini savundu.

Kıbrıs Türk toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesinde Kıbrıs Türk otoritesinin zayıflatıldığını ifade eden Akansoy, Kıbrıslı Türklerinin ihtiyaçlarının Türkiye eksenli belirlendiğini belirtti.

Toplumun beklentilerinin gözetilmediğini belirten Akansoy, Türkiye ile yapılan bir anlaşmanın metedolojisinin Avrupa Birliği olarak gösterilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Ekonomik vizyonun protokolde olmamasının ciddi bir boşluk olduğunu ileri süren Akansoy, iş yapabilirlik endeksine bakıldığında 190 ekonomi arasında KKTC’nin 161.sırada olduğuna dikkat çekti.

İnsanların üretim maliyetlerine yönelik ciddi sorunları olduğunu, protokolde ciddi yapısal problem olduğuna işaret eden Akansoy, protokolde, Kıbrıs Türk insanlarının ürettiklerini satabileceği bir ortam hedeflenmesi gerektiğini, ancak bunların yapılmadığını belirtti.

Hükümetin, kamu çalışanlarından, belediyelerden ciddi anlamda kesintiye gittiğini, işsizlik parasından kesintiye giderek, kendi eliyle ekonomiyi daralttığını savunan Akansoy, gelen paranın daralan ekonomin canlandırılmasında kullanılması gerektiğini belirtti.

Ülkede küçük ölçekli işletmelerin ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu, esnafın durumun sürdürülebilir olmadığını, hükümetin esnaf konusunda acilen tedbirler alması gerektiğini söyleyen Akansoy, hükümetin meclisi devre dışı bırakma alışkanlığından vazgeçerek, toplumu rahatlatacak adımlar atması gerektiğini vurguladı.