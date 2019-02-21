Akansoy: “Bu iş çocuk oyununa döndü”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, ‘üç beş vekilin’ değil, CTP ve TDP’nin BM parametrelerinde çözüme ulaşılması ve kurumsal olarak federasyon için çalıştığını vurguladı.

Akansoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katıldığı Meclis kapalı oturumunu ‘kendine’ göre yorumladığını söyledi.

“Biz asla ne Özersay’ın ne Tatar’ın ne de Arıklı’nın çözüm ya da federasyon için ölüp bittiğini ne söyledik ne de düşündük” diyen Akansoy, “Bu iş artık çocuk oyununa döndü. Bence çıkınız ve “çözümsüzlük çözümdür” deyiniz” dedi.

Akansoy’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Sevgili Cenk gerçekten yerinde bir saptama yapmış. Akıl alır değil. Sayın Özersay Meclis kapalı oturumunu kendine göre yorumlamış. Oysa T.C. DB Sayın Çavuşoğlu ile CB Sayın Akıncı’nın son ortak basın toplantısında ifade edilen; çözümün müzakereler yoluyla, BM çerçevesinde sürdürüleceği, siyasi eşitliğin olmazsa olmaz olduğu, doğal gaz konusunda Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına sahip çıkılacağı yanında müzakerelerin çözüm odaklı ve ucu açık olmayacak şekilde sürdürüleceği yönünde, Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin bir uzlaşı içinde olduğu yeniden vurgulanmaktan başka bir şey yapılmadı. Ve bu konunun bahsettiğim görüşmede şekillendiği ifade edildi. Bunun dışında, haşa biz asla ne Sn Özersay’ın ne Sn Tatar’ın ne de Sn Arıklı’nın çözüm ya da federasyon için ölüp bittiğini ne söyledik ne de düşündük. Ancak Cenk’in teşbihindeki gibi bu iş artık çocuk oyununa döndü. Bence çıkınız ve “çözümsüzlük çözümdür” deyiniz. Hatta eğer öyleyse -ki sesler çıkmaya başladı-...AB’ye de karşı olduğunuzu söyleyiniz. Ki toplum bilsin, duysun sizi ve bizi tanısın. Ne bizi ne Kıbrıslı Rumlar’ı ne Türkiye’yi ne de dünyayı aldatmayınız. Ve deyiniz ki, biz aslında Konfederasyon derken KKTC’nin tanınması peşindeyiz, ondan sonrasını ayrıca değerlendireceğiz. O yüzden gelsin Anastasiadis bizi öncelikle tanısın. Netleşmek iyidir. Sağlıklı bir durumdur. Bir de şu üç beş vekil de Federasyon istedi ifadesini iade etmeme ve düzeltmeme izin veriniz. CTP ve TDP, BM parametrelerinde bir çözüme ulaşılması için KURUMSAL OLARAK Federasyon için çalışıyor. Düzeltiniz o üç beş vekil işini... çünkü artık çok ayıp oluyor. Katılmadığınızı biliyorum bari CTP’nin görüşlerine saygı duyunuz.