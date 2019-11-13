Akamos Ormanı’nda kundaklama şüphesi

George Kafkalias

Baf’taki Akamos Ormanı’nda bu sabah 10 noktada yangın çıktı. Orman Dairesi ve İtfaiye havadan ve yerden yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.

Orman Dairesi Müdürü, Akamos’ta karşı karşıya kaldıklarını durumu “cehennem” olarak niteledi.

Yangınların çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer kundaklama üzerinde duruyor.

Daire müdürü ormanda organize bir şekilde yangınlar başlatıldığından söz ederken, yangınları söndürmek için bölgede 5 uçakla “Ikaros Planı”nı devreye koyduklarını açıkladı.

İlk yangının bu sabah saat 07.20’de Akamas’a bağlı Inia köyü yakınlarında Pellis bölgesinde çıktığı tespit edildi.

Öte yandan geçtiğimiz Pazar günü Baf bölgesinde 15, Pazartesi öğleye kadar ise 8 yangın çıktığı ifade edildi.

Fotoğraf ve görüntü Kıbrıs Orman Dairesi