Akama'da aç ve susuz kalan İngiliz kurtarıldı

Kıbrıs’ın güneyinde, evi olmadığı için Akama bölgesinde erişilmesi zor olan bir bölgede, dallardan ve ağaçlardan yaptığı derme çatma bir kulübede yerde yaşayan 62 yaşındaki bir İngiliz’in, bölgede yürüyüş yapan bir kişi tarafından kötü bir durumda olduğunun tespit edilmesinin ardından, hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kıbrıs Rum polisinin yaptığı ilk araştırmalardan, bahse konu kişinin buraya kendi isteğiyle geldiği ve yaşadığının ortaya çıktığını yazan Fileleftheros, adamın, normal şartlar altında hayatını devam ettirecek ekonomik durumu olmadığını söylediğini iletti.

Adamın bölgede yürüyüş yapan İngiliz bir kadın tarafından susuz, uzun süredir aç ve kötü fiziksel durumda tespit edildiği ve kadının durumu polise bildirdiği belirtildi.

Politis ise haberinde, 62 yaşındaki İngiliz için geçtiğimiz Pazar günü akşamüzeri kurtarma operasyonu düzenlendiğini belirtti.