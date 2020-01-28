Akademi çemberi ile Dumlupınar köprüsü arasında kalan kısım trafik akışına kapatıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından, Dumlupınar Bölgesi Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde yapılacak kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Atatürk Öğretmen Akademisi çemberi ile Dumlupınar köprüsü arasında kalan kısım trafik akışına kapatıldı.

Polisten yapılan açıklamada, 9 Şubat’a kadar sürecek çalışmalar süresince, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.