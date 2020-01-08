Akacan’ın istinaf davası ertelendi
Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darptan yargılanan ve 2 yıl hapis cezası alan iş insanı Bulut Akacan’ın istinaf davası 25 Mart’a ertelendi.
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Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darptan yargılanan ve 2 yıl hapis cezası alan iş insanı Bulut Akacan’ın istinaf davası 25 Mart’a ertelendi.
Sanıklar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve zanlı Orçun Özorcun yargılandıkları 6 davadan suçlu bulunmuştu. Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun 2’şer yıl hapse mahkûm edilmişti. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, olgular ve kamera hayıtlarının titizlikle incelendiğini veincelenen olgularda Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun'un sanık Bulut Akacan'ın talimatları ile hareket ettiğine bulgu yapmıştı. Akacan, mahkemenin mahkûmiyet ve ceza kararı ile sanal betten bağlandığı teminatın iptali için istinaf dosyaladı.
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Etiketler : Bulut Akacan, darp, mahkeme, istinaf
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