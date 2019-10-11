Akacan’ın “darp davası”nda sonra doğru

Girne’de 7 Ocak 2019 tarihinde bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İş insanı Bulut Akacan ile korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davasında sona geliniyor. Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davada, Bulut Akacan’ı avukat Kıvanç Rıza ile Mustafa Asena; Vasıf Kurbanov’u avukat İlker Sertbay, Orçun Özorçun’u ise avukat Doğa Zeki temsil ediyor.

Davanın dünkü oturumunda iddia makamı son tanıklarını dinletti. İddia makamının tanıklarını tamamlamasının ardından sıra sanıkların kendi beyanlarını vermeye geçti.

Akacan ile korumaları bugün tanık kürsüsüne çıkarak ifade verecek. Bu arada Akacan ile korumalarının Erhan Başay’dan şikayetçi olduğuna dair ifadeleri mahkemeye sunuldu.



