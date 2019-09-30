Akacan’ın darp davasında savcılık ve avukatlar arasında gerginlik.
Girne Ağır Ceza Mahkemesinde bugün itham edilmesi beklenen iş insanı Bulut Akacan ve korumaları V.K., ile O.Ö. yine itham edilemedi. Başsavcılığın ithamnamede yaptığı son dakika değişikliğe savunma avukatları itiraz etti.
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Devrim DEMİR
Girne Ağır Ceza Mahkemesinde bugün itham edilmesi beklenen iş insanı Bulut Akacan ve korumaları V.K., ile O.Ö. yine itham edilemedi. Başsavcılığın ithamnamede yaptığı son dakika değişikliğe savunma avukatları itiraz etti. V.K.nin avukatı İlker Sertbay "savcılığın tribünlere oynadığını art niyetli bir tafsilat hazırladıdğını" iddia ederek itiraz etti .
Savcı Mustafa Atakara ise tafsilatın değiştirilmediğini tıbbi terimlerin sanıkların daha iyi anlaması için açıklayıcı olduğunu kaydetti. Mahkeme başkanı Füsun Cemaller tarafların itiraz ettiği tafsilat değişikliği ile ilgili kararı 12.00 de açıklayacak.
Fotoğraf ARŞİV
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Etiketler : Bulut Akacan, darp, mahkeme
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