Akacan: "Tehdit edildim, can güvenliğim yok"

Kendisine ait “Haberci” isimli gazeteden bir haber yayınlayan Akacan “mafya” olduğunu iddia ettiği iki kişinin kendisine “Ya 1 milyon sterlin kan parası verirsin, ya da canını alırız” denildiğini öne sürdü.

Akacan, bu tehdidin arkasında olayda darp edilen şahıslardan biri olduğunu da savunarak isim verdi.

Olayı polise de aktardığını savunan Bulut Akacan polislerin 20 kişilik bir ekiple ofisine gelerek olayı soruşturduğunu kaydetti, “Can güvenliğim yok” dedi.

Söz konusu iki şahsın ofisine girerken çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de Haberci gazetesinde yayınlandı.

Ayrı yargılanma talebi reddedilmişti



Girne’de darp olayına karışan iş insanı Bulut Akacan’ın “korumalarından ayrı yargılanma talebi” Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedilmişti. Akacan’ın daha önce de “Kaza Mahkemesi’nde yargılanma” talebi reddedilmişti.

Ocak ayında Girne’de Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ı korumaları O.Ö., ve V.K., ile birlikte ciddi darp ettiği iddiası ile yargılanan iş insanı Bulut Akacan ve korumaları önceki dün yine yargı önündeydi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen davada 25 Haziran tarihinde sanık O.Ö., ve V.K.’nin avukatları davalarının ayrılmasını talep ederek, davalarını bitirmeye hazır olduklarını beyan etmişti.

Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ise, sanık avukatlarının taleplerine itiraz etmediklerini sanıkların altı ayı aşkın bir süredir cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduklarına dikkati çekmişti.

Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, itiraz talebinin değerlendirilmesi için davayı Adli tatil öncesi son oturum olan dün 27 Haziran tarihine ertelemişti.

Dün gerçekleşen oturumda, sanık avukatları tek tek beyanlarını yapmıştı. Mahkeme Bulut Akacan’ın “korumalarından ayrı yargılanma talebini” reddetmişti.