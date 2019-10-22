Akacan davasında karar 12 Kasım’da

Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan iş insanı Bulut Akacan, V.K. ve O.Ö’nün davasında dün savcı ile avukatlar hitaplarını yaptı.

Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davada, Bulut Akacan’ı avukat Kıvanç Rıza ile Mustafa Asena; V.K’yi avukatı İlker Sertbay, O.Ö’yü ise avukat Doğa Zeki temsil ederken, dünkü oturumda hitapların yapılmasının ardından dava karar için 12 Kasım’a ertelendi.