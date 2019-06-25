Akacan davası 27 Haziran’a ertelendi

Ocak ayında Girne’de Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ı ciddi şekilde darp eden O.Ö, V.K. ve iş insanı bulut Akacan’ın davası bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Sanıklar O.Ö. ve V.K. davalarını bitirmeye hazır olduklarını beyan ederken avukatları sanık Bulut Akacan’ın bu davadan ayrılması ve aleyhine yeni dava açılmasını talep etti. Mahkeme başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanıklar O.Ö ve V.K.’nin 6 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde olduğuna dikkat çekerek adil bir yargılama olması için davayı son kez 27 Haziran tarihine erteledi.