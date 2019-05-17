Akacan davası 23 Mayıs'a ertelendi

İş insanı Erhan Başay ve arkadaşı Zeki Asımoğlu Girne'de birlikte yemek yedikleri sırada darp ettikleri iddia edilen Bulut Akacan ve iki koruması dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne Yargıç Nuvit Gazi başkanlığındaki heyetin huzuruna çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak istemeyen Bulut Akacan'ın yaptığı istinaf başvurusunda karar çıkmadığı için esas dava da ertelendi. Mahkeme davayı 23 Mayıs’a teyir etti.