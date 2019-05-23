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Akacan 13 Haziran’da itham edilecek

Akacan 13 Haziran’da itham edilecek

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Bulut Akacan ile iki koruması O.Ö ile V.G aleyhindeki dava itham için 13 Haziran’a ertelendi.

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Girne’de Zeki Asımoğlu ve Erhan Başay’ın darp edilmesiyle ilgili yargılanan iş insanı Bulut Akacan ve koruması O.Ö ve V.G’nin aleyhlerine getirilen ‘vahim zarar’ suçlamasının Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine ilişkin istinaf talebi reddedildi.

Bugün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Bulut Akacan ile iki koruması O.Ö ile V.G aleyhindeki dava itham için 13 Haziran’a ertelendi.

Neler yaşanmıştı?

İş insanı Bulut Akacan ve koruması O.Ö’nün adının karıştığı olayda, aleyhlerine getirilen vahim zarar suçlamasıyla ilgili dosyanın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine ilişkin açtıkları istinaf kararı dün okunmuştu.

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, üye Bertan Özerdağ ve üye Peri Hakkı’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Mustafa Atakara ile Bulut Akacan’ın avukatı Kıvanç Rıza ve O.Ö.’nün avukatı Buse Asena hazır bulundu. Heyet iki ayrı karar okudu. 

Gülden Çiftçioğlu’nun karşı oyuna karşılık, Peri Hakkı kararına Bertan Özerdağ’ın da katılmasıyla, Yargıç Meltem Dündar’ın sanıkların Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları kararı oyçokluğuyla onandı.

Sanıkların avukatları davanın alt mahkemeden Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi için yeterli şahadet olmadığını ileri sürmüştü. Avukatlar, davanın alt mahkemede görüşülmesi gerektiğini savunmuştu. Savcı Mustafa Atakara, alt mahkemenin kararında hata yapmadığını savunulmuştu. Tarafların hitaplarının ardından dava kararı okunmak üzere süresiz ertelemişti.

 

 

 

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