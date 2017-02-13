Akaçalı’dan iyi haber

K-Pet Süper Lig’de dün 18’inci hafta mücadelesinde Lefke’nin 1-0 kazandığı karşılaşmanın 65’inci dakikasında GAÜ Çetinkaya’dan Faye ile kafa kafaya çarpışan Hüseyin Akaçalı, 16 Ağustos Stadı’nda hazır bulunan ambulans ile Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Oyuncunun kafasında oluşan açığa dikiş atılırken, çekilen röntgenlerinde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı tespit edildi. Müşade altında tutulan oyuncunun bir süre sonra taburcu oldu.