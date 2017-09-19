Airkam’dan “Maliyeti düşük ve temiz bir enerji”

Solar Sistem pazarına hızlı ve güçlü bir şekilde giriş yapan Airkam Solar, çevreci elektrik üretimi olan Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemi ile gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, Kıbrıs’ta Solar Sistemi yaygınlaştırarak, büyük ve ilk olacak projelerin anlaşmalarını yaparak sektörün önde gelen isimlerinden biri oldu.

Günümüzde önemi oldukça büyük olan Güneş enerjisi kullanımını ada da duyuran Airkam Solar Genel Satış ve Pazarlama Müdürü Aytunç Bahşi, solar sistemler hakkında bilgiler verdi; “Solar sistemin günümüzde önemi çok büyük. Gerek ekonomik çözüm yaratmak, gerek çevreyi korumak amacı ile farklı enerji arayışları günümüzde güneş enerjisi kullanımını büyük ölçüde gerekli hale getirmiştir. Solar sistem dediğimizde ilk akla gelen güneş panelleridir. Güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir sistemdir. Bulunduğumuz konum itibari ile yaz aylarını uzun yaşayan, kış aylarında da güneşi en fazla gören ülkelerden biriyiz. Dolayısı ile bu sistemden en çok fayda sağlayacak yerler arasındayız. İş yerlerinde de büyük tasarruf sağladığı gibi bireysel kullanımlarda da aynı avantajı yaşamak mümkün. Hem tasarruf ederken, hem de çevre için oldukça yapıcı bir çözümdür.” Airkam Solar’ın özel kampanyası ile 3300 € veya 60 ay € taksitle solar sistem sahibi olabiliyor.

En çok merak edilen solar sistemin kış aylarında da aynı avantajı sağlaması konusu ile ilgili de bilgiler aktaran Aytunç Bahşi; “Oldukça merak edilen ve daima sorulan bir konu, kış aylarında da aynı derece de yararlanması ile alakalı. Tabii ki kış aylarında da bu konuda hiç sıkıntı yaşanmayacaktır. Söz konusu ısı değildir. Sistemin çalışma prensibi gün ışığından yararlanmak olduğu ve gün ışığı ile beraber kilovat olarak enerji üretimi sağladığı için elbette enerji üretimi devam edecektir. Gün ışığının hiç görülmediği günler elbette ki olacaktır. Eğer tüm gün hava kapalı ise enerji üretimi düşük olabilir fakat bir önceki gün açık olan havadan aldığı enerji ile kapalı olan güne yetecek enerjiyi sağlamış olacaktır.”

“Evler ve işyerleri için çeşitli seçenekler mevcut”

Bahşi, insanların solar panele geçmediği her günün kendileri için zarar olduğunu ifade ederek “Solar panel ile kendi elektriğinizi üretmediğiniz için bunun ücretini devlete ödüyorsunuz. Solar Panel sistemlerin evler için tekfazda7kw’a kadar 3 fazda ise max 15 kw a kadar kurulum yapılabiliyor. Konut tarifesi dışındaki yerlerde de artık mahsuplaşma yapılabilmekte ve İşyerlerinde ise hesaplanan sistem ihtiyacının %20 fazlasına kadar solar sistem kurulumu yapılabiliyor.”

30 yıl garantili Gelişmiş Teknolojili ürünler

“Solar sistemlerde 30 yıl panellerimizde 5 yıl inverterimizde garanti verilmiştir. 30 yıl garantiyi verebilen sadece 1-2 panel markası vardır. Kurulan sistemi cep telefonundan tabletten veya bilgisayarınızdan üretim durumunu izleyebilme şansınız mevcut.”

“Çevreyi korumak, enerjiyi boşa harcamamak için solar sistem en iyi çözüm!”

Güneş enerjisi en temiz ve sınırsız enerji diyerek sözlerine devam eden Bahşi; “ Halen daha kullanmakta olduğumuz petrol, doğalgaz gibi enerjiler tükenmesi mümkün olabilecek enerjilerdir. Son yüzyılda dünya ülkelerinin de, biliminde en çok üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor enerji kaynaklarının tükenme süreci. Alternatif arayışlar neticesinde bitmeyen enerji Güneş ile sağlanabilecek en çözüm olmuştur. Bu sistem ile artık enerji kaynağınız bedava güneş ışınları. Her alanda, her yerde kullanılabilecek harika bir sistem sunuyoruz. Hem çevre dostu oluyor, hem ekonomiden tasarruf sağlıyoruz. Sadece bir defa bir alım bedeli ödeyerek, yıllarca gün ışığından yararlanarak büyük avantajlar sağlamak mümkün. Bu alanda büyük ölçüde başarı sağladık ve yaygınlaştırdık. Gelen tepkiler olumlu ve çok memnunuz. Ülkemize ve topluma faydalı işler yapmak bizi mutlu ettiği gibi, bu alanda daha iyi çözümler yaratmak ve sağlamak için bizi şevklendiriyor.”